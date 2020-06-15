Нас поняли, мы поняли – Карина Горичева о споре с Федерацией тяжелой атлетики

Ранее об итогах конфликта с Федерацией тяжелой атлетики Казахстана рассказали призер чемпионата мира Игорь Сон и олимпийский чемпион Нижат Рахимов.

Обладательница бронзовой медали Олимпийских игр по тяжелой атлетике Карина Горичева была одной из тех, кто записал видеообращение в адрес Федерации тяжелой атлетики Казахстана с требованием заплатить зарплату за полгода. О том, чем закончилась история, спортсменка рассказала корреспонденту zakon.kz.

Спортсменка подтвердила, что изначально тяжелоатлеты действительно не понимали, почему им стабильно выплачивают зарплаты по контракту от Национального олимпийского комитета, но не доплачивают ничего из спонсорских средств со стороны Федерации. Но вскоре все прояснилось.

Мы поговорили с руководством Федерации, с главным тренером, нам все объяснили. Без конфликтов, все хорошо было. Нас поняли, мы поняли, все нормально, - сказала Горичева.

Также она назвала причины, по которым было записано видеообращение.

Ситуация возникла из-за недопонимания, но когда на встрече все по полочкам нам разложили, объяснили, мы можем спокойно продолжать тренировки и не беспокоиться, - заключила Карина Горичева.

Ранее об итогах конфликта с Федерацией тяжелой атлетики Казахстана рассказали призер чемпионата мира Игорь Сон и олимпийский чемпион Нижат Рахимов.

Альберт Ахметов

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