В АПЛ фамилии игроков на футболках заменят антирасистским лозунгом

Эта акция пройдет на первых матчах возобновляемого сезона.

Футболисты клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выйдут на матчи в футболках, на которых их фамилии будут заменены антирасистским лозунгом, передает zakon.kz со ссылкой на сайт турнира.

Фамилии игроков будут заменены лозунгом Black Lives Matter, получившим широкое распространение во время протестов в США.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Возобновление турнира запланировано на 17 июля.

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