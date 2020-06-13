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В Миннеаполисе отменили режим ЧС

Городской совет Миннеаполиса единогласно проголосовал за снятие режима ЧC.

Фото : EPA13 июня 2020, 00:57

В Миннеаполисе отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за массовых беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Городской совет Миннеаполиса единогласно проголосовал за снятие режима чрезвычайной ситуации, указано в сообщении.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.


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