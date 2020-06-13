Турция намерена создать две военные базы в Ливии

Правительство национального согласия Ливии рассматривает вопрос о предоставлении Турции авиабазы Аль-Ватия.

Турция готовится к созданию двух постоянных военных баз на территории Ливии, передает zakon.kz со ссылкой на Yeni Safak.

Правительство национального согласия Ливии рассматривает вопрос о предоставлении Турции авиабазы Аль-Ватия, где Анкара планирует развернуть системы ПВО и боевые беспилотники. Вторая база может быть создана в порту Мисрата, где будут дислоцированы корабли ВМС Турции.

Турция может стать совладелицей компаний по добыче нефти с морских месторождений в исключительной экономической зоне Ливии, и присутствие турецких военных кораблей необходимо для обеспечения безопасности буровых работ. Кроме того, Турция считает целесообразным присутствие своих ВМС в этом регионе из-за обострения отношений с Грецией.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

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