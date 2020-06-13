Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Турция намерена создать две военные базы в Ливии

Правительство национального согласия Ливии рассматривает вопрос о предоставлении Турции авиабазы Аль-Ватия.

Фото : globallookpress.com13 июня 2020, 01:19

Турция готовится к созданию двух постоянных военных баз на территории Ливии, передает zakon.kz со ссылкой на Yeni Safak.

Правительство национального согласия Ливии рассматривает вопрос о предоставлении Турции авиабазы Аль-Ватия, где Анкара планирует развернуть системы ПВО и боевые беспилотники. Вторая база может быть создана в порту Мисрата, где будут дислоцированы корабли ВМС Турции.

Турция может стать совладелицей компаний по добыче нефти с морских месторождений в исключительной экономической зоне Ливии, и присутствие турецких военных кораблей необходимо для обеспечения безопасности буровых работ. Кроме того, Турция считает целесообразным присутствие своих ВМС в этом регионе из-за обострения отношений с Грецией.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты