Лукашенко призвал не выпрашивать нефть и газ

Президент Белоруссии предложил использовать щепу и опилки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике приходится выпрашивать нефть и газ, в то время как можно шире использовать местные виды топлива, в частности щепу и опилки, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Глава государства обратил внимание на то, что, например, торф, щепа и опилки буквально валяются под ногами.

А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно, - отметил Лукашенко.

По его словам, в Витебской области "развернулись по пеллетам" - топливным гранулам. "Построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо", - констатировал президент. Он поручил проработать в правительстве вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где наблюдается высокий спрос на такую продукцию.

Начнем конкурировать там друг с другом - собьем цену, в минус уйдем по рентабельности. Возьмите в одни руки реализацию продукции, - сказал Лукашенко.

Ранее он, призывая активнее использовать местные виды топлива, указывал на то, что это позволит снизить долю импортируемых газа и энергoносителей, за которые страна расплачивается валютой. Огромные резервы для экономии, по словам президента, даст и использование электрической энергии строящейся в Гродненской области Островецкой АЭС.

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