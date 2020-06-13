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В Узбекистане общее число заболевших коронавирусом достигло 4 869

В стране от коронавируса выздоровели 3 758 человек.

Фото : Pixabay13 июня 2020, 01:42

В Узбекистане зафиксировали еще 32 случая заражения коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на Kun.uz.

По состоянию на 12 мая 2020 года 23:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4869 (+32), - говорится в сообщении минздрава страны.

В пяти случаях коронавирус выявили в Ташкентской области среди населения.

В стране от коронавируса выздоровели 3758 человек, скончались – 19. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 1092 человек.


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