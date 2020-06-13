13 июня на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами

В областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части территории Казахстана по прежнему с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на юге и западе РК погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами ожидается -усиление ветра, на севере шквалистый, возможен град, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами- днем шквал, град, в Северо-Казахстанской, днем Акмолинской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается местами шквал, град, ночью местами, днем ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской Карагандинской областях сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, Атырауской, на большей части Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, на северо-западе Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 26°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 32°, ясно.

Прогноз погоды на 13 июня.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!