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13 июня на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами

В областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Фото : Время Н13 июня 2020, 06:01

На большей части территории Казахстана по прежнему с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на юге и западе РК погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами ожидается -усиление ветра, на севере шквалистый, возможен град, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами- днем шквал, град, в Северо-Казахстанской, днем Акмолинской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается местами шквал, град, ночью местами, днем ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской Карагандинской областях сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, Атырауской, на большей части Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, на северо-западе Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 26°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 32°, ясно.

Прогноз погоды на 13 июня.


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