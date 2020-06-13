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Трамп пообещал признать поражение при проигрыше на выборах

При этом действующий президент США считает, что "для страны будет очень печально", если Джозеф Байден победит.

Фото : rambler13 июня 2020, 06:40

Дональд Трамп в случае неудачи на президентских выборах в США в ноябре признает свое поражение и найдет себе применение, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Нынешний глава Белого дома критически оценил действия бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре.

Конечно, если я не выиграю, то я не выиграю. Ну, буду двигаться дальше и займусь другими вещами, - заявил американский лидер в пятницу в интервью телеканалу Fox News.

Трампа попросили прокомментировать высказывание бывшего вице-президента США о том, что в случае поражения нынешнего главы государства на выборах военные по собственному почину выведут его из Белого дома, не дожидаясь завершения процесса передачи дел новой администрации.

Но Джо еще не там [в Белом доме], все об этом знают, - констатировал Трамп.

Он упрекнул своего наиболее вероятного соперника на выборах в трусости, сказав, что тот "устраивает себе убежище в подвале, где бы ни находился, и не выбирается оттуда". Трамп считает, что "для страны будет очень печально", если бывший вице-президент будет избран главой государства.

Байден ранее заручился достаточным числом голосов делегатов для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.


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