Бразилия вышла на второе место по числу жертв коронавируса

Число летальных исходов увеличилось до 41 828

Бразилия, обогнав Великобританию, вышла на второе место в мире по количеству смертей в результате заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно последней сводке, число летальных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, в южноамериканской республике за сутки увеличилось на 909 до 41 828. За это же время выявлены 25 982 новых случая инфицирования, их общее количество выросло до 828 810. Выздоровели 365 063 пациента, из которых 19 468 - за последние сутки.

Ранее Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны. По словам президента страны Жаира Болсонару, обновление общей информации не отражает момент, в котором находится государство.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что сейчас основную тяжесть эпидемии коронавируса несут на себе страны Американского региона. По его словам, четыре из 10 государств, наиболее пострадавших от вируса, находятся в Северной или Южной Америке. Райан также отметил, что вирус «очень активен» в этой области.

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