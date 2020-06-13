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Украина стала партнером НАТО с расширенными возможностями

Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Фото : warsawinstitute13 июня 2020, 07:15

Украина получит дополнительные преимущества от сотрудничества с НАТО после приобретения статуса партнера расширенных возможностей, говорится в заявлении Североатлантического альянса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Это включает в себя расширенный доступ к программам военной совместимости и учениям, а также более широкому обмену информацией, - отмечается в документе.

В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что Украина как партнер НАТО участвовала в операциях, в том числе в Афганистане и Косово, а также в различных учениях. "Союзники высоко ценят этот важный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности", - отмечается в документе.

При этом в НАТО отметили, что предоставление статуса партнера расширенных возможностей никак не связано с каким-либо решением о членстве в альянсе.

Союзники продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, - отмечается в документе.

Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений с НАТО.


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