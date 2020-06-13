Число инфицированных COVID-19 в Казахстане превысило 14 000

Зарегистрировано 366 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрировано 366 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,6 %) среди симптомных носителей, из них:

Павлодарская область - 35 (11,7 %), Северо-Казахстанская область - 8 (10,5%), Карагандинская область - 77 (5,7%), Туркестанская область - 20 (4,8 %), Восточно-Казахстанская область - 10 (4,5%), Шымкент - 46 (4,4%), Атырауская область - 32 (2,6 %), Костанайская область - 5 (2,4%), Западно-Казахстанская область - 20 (2,2 %), Акмолинская область - 4 (2,2%), Актюбинская область - 10 (2,0%), Алматинская область - 10 (2,0%), Жамбылская область - 9 (1,9%), Алматы - 46 (1,5%), Кызылординская область - 7 (1,4%), Нур-Султан - 24 (0,9%), Мангыстауская область - 3 (0,8%),

Всего в стране подтверждено 14 238 случаев, из них:

в Алматы - 3051,

в Нур-Султане - 2644,

в Карагандинской области - 1419,

в Атырауской области - 1278,

в Шымкенте - 1097,

в ЗКО - 913,

в Алматинской области - 500,

в Актюбинской области - 502,

в Кызылординской области - 491,

в Жамбылской области - 476,

в Туркестанской области - 440,

в Мангистауской области -371,

в Павлодарской области - 333,

в ВКО - 234,

в Костанайской области - 215,

в Акмолинской области - 190

в СКО - 84

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