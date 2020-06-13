13 июня на крупнейшем водохранилище Алматинской области начинается купальный сезон.

Этим летом зоны отдыха Капчагая готовятся встретить около миллиона туристов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

13 июня на крупнейшем водохранилище Алматинской области начинается купальный сезон.

Городской пляж и другие зоны отдыха пока пустуют. Но уже здесь ожидают большое количество гостей. Специалисты понимают, что в связи с пандемией казахстанцы в этом году предпочтут внутренний туризм. Поэтому к встрече посетителей начали готовится заранее.

На побережье водоема около 170 частных баз отдыха. Около 100 из них готовы открыться уже завтра. И это, не считая городского пляжа и внутригородских зон отдыха. Основным требованием работы турбаз в условиях карантина является заполняемость только на 50%.

На данный момент 90-95 объектов уже готовы. У нас объекты разделены на 3 зоны. Это алматинские зоны отдыха, мы делим северное побережье и город Капчагай. Северное побережье и алматинские зоны мы полностью объехали. Сегодня у нас последний день. Объедем объекты, которые у нас расположены внутри города. Объектам ведется разъяснительная работа рекомендательного характера. Согласно алгоритма действия объектов туризма, - рассказал руководитель городского отдела спорта и туризма Айдын Абылкасым.

Между тем, владельцы турбаз сетуют, что эпидемия и режим карантина нанесли убытки их бизнесу. Но, несмотря ни на что, цены они обещали не повышать.

Вы знаете, обычно подготовка к сезону занимает порядка 3-х месяцев. В эти три месяца мы готовимся, и к нам параллельно приезжают гости. Гости начинают приезжать с мая месяца. Вот, дохода у нас нет с мая месяца, сегодня 13 июня. Мы, соответственно, соблюдали требования и были закрыты все это время и очень ждем открытия, - рассказала директор зоны отдыха Ксения Черненко.

Тем временем, санврачи города сделали владельцам пансионатов ряд замечаний. И даже лично пошагово измерили расстояние между шезлонгами и столиками.

Сейчас нам подсказали, что нам нужно сделать, как расставить еще столы, мы это сделаем. И, соответственно, наша готовность будет 100%. Антисептики у нас есть, санитайзеры у нас есть, зонтики на пляже у нас стоят на расстоянии 2 метров. Это более, чем достаточно, для соблюдения социальной дистанции, - добавил директор базы.

В целом, подготовка к пляжному сезону почти завершена. На многих базах соблюдены все рекомендуемые правила санитарных норм: начиная от измерения температуры тела при входе, и заканчивая обработкой номеров и территорий зон отдыха дез.средствами.

По прогнозам специалистов, на берегу Капчагая этим летом отдохнут порядка одного миллиона туристов. Плановых проверок на частных турбазах проводить не будут, но в случае несоблюдения санитарных норм и жалоб клиентов, будут реагировать мониторинговые группы, которые в любую минуту могут внезапно нагрянуть в одну из этих зон отдыха.

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