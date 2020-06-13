Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Зоны отдыха Капчагая готовятся встретить около миллиона туристов

13 июня на крупнейшем водохранилище Алматинской области начинается купальный сезон.

Фото : Almaty.tv13 июня 2020, 08:34

Этим летом зоны отдыха Капчагая готовятся встретить около миллиона туристов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

13 июня на крупнейшем водохранилище Алматинской области начинается купальный сезон.

Городской пляж и другие зоны отдыха пока пустуют. Но уже здесь ожидают большое количество гостей. Специалисты понимают, что в связи с пандемией казахстанцы в этом году предпочтут внутренний туризм. Поэтому к встрече посетителей начали готовится заранее.

На побережье водоема около 170 частных баз отдыха. Около 100 из них готовы открыться уже завтра. И это, не считая городского пляжа и внутригородских зон отдыха. Основным требованием работы турбаз в условиях карантина является заполняемость только на 50%.

На данный момент 90-95 объектов уже готовы. У нас объекты разделены на 3 зоны. Это алматинские зоны отдыха, мы делим северное побережье и город Капчагай. Северное побережье и алматинские зоны мы полностью объехали. Сегодня у нас последний день. Объедем объекты, которые у нас расположены внутри города. Объектам ведется разъяснительная работа рекомендательного характера. Согласно алгоритма действия объектов туризма, - рассказал руководитель городского отдела спорта и туризма Айдын Абылкасым.

Между тем, владельцы турбаз сетуют, что эпидемия и режим карантина нанесли убытки их бизнесу. Но, несмотря ни на что, цены они обещали не повышать.

Вы знаете, обычно подготовка к сезону занимает порядка 3-х месяцев. В эти три месяца мы готовимся, и к нам параллельно приезжают гости. Гости начинают приезжать с мая месяца. Вот, дохода у нас нет с мая месяца, сегодня 13 июня. Мы, соответственно, соблюдали требования и были закрыты все это время и очень ждем открытия, - рассказала директор зоны отдыха Ксения Черненко.

Тем временем, санврачи города сделали владельцам пансионатов ряд замечаний. И даже лично пошагово измерили расстояние между шезлонгами и столиками.

Сейчас нам подсказали, что нам нужно сделать, как расставить еще столы, мы это сделаем. И, соответственно, наша готовность будет 100%. Антисептики у нас есть, санитайзеры у нас есть, зонтики на пляже у нас стоят на расстоянии 2 метров. Это более, чем достаточно, для соблюдения социальной дистанции, - добавил директор базы.

В целом, подготовка к пляжному сезону почти завершена. На многих базах соблюдены все рекомендуемые правила санитарных норм: начиная от измерения температуры тела при входе, и заканчивая обработкой номеров и территорий зон отдыха дез.средствами.

По прогнозам специалистов, на берегу Капчагая этим летом отдохнут порядка одного миллиона туристов. Плановых проверок на частных турбазах проводить не будут, но в случае несоблюдения санитарных норм и жалоб клиентов, будут реагировать мониторинговые группы, которые в любую минуту могут внезапно нагрянуть в одну из этих зон отдыха.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты