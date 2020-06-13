Браконьерам грозит пожизненное заключение за убийство редкой гориллы в Уганде

Преступникам грозит пожизненное заключение или штраф до 5,4 миллиона долларов.

В Уганде четверых браконьеров арестовали за убийство крайне редкой горной гориллы, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Преступникам грозит пожизненное заключение или штраф до 5,4 миллиона долларов. Горные гориллы находятся на грани исчезновения: в мире осталось всего около тысячи особей. Они также занесены в Красную книгу.

Редкие животные обитают только в Демократической Республике Конго, Руанде и Уганде.

Ранее биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова рассказала, какие животные рискуют заразиться коронавирусом от человека. В группе риска оказались и человекообразные обезьяны. По этой причине под защиту попали гориллы в Африке.

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