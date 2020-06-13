Жильцов спасали и эвакуировали из горящей многоэтажки в Кызылорде

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в электрощитовой.

Пожар произошел в чердачном помещении многоэтажного дома в Кызылорде, сообщает zakon.kz.

13 июня в 00:59 часов в городе Кызылорде, в микрорайоне Акмешит в 5-этажном жилом доме на пятом этаже произошло загорание электрощитовой в чердачном помещении. При этом вход на чердак осуществляется через железный люк, который на момент пожара был заварен.

Силами департамента по чрезвычайным ситуациям области люк был разрезан гидравлическим инструментом. Как оказалось, в чердачном помещении загорелись мусор, бытовые отходы, старые матрацы, пластиковые пустые емкости на общей площади 195 кв.м.

Силами спасателей из квартир верхнего этажа вынесено восемь газовых бытовых баллонов емкостью 27 литров и один емкостью 50 литров, по лестничному маршу эвакуировано 50 человек, из них 20 детей. Посредством пожарной автолестницы с четвертого и пятого этажей спасено 19 человек, из них 13 детей, – пишет Telegram-канал комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК в КЧС.

Пожар удалось ликвидировать в течение двух часов, жертв и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в электрощитовой.

Дом отключен от электроснабжения, жители второго подъезда разъехались по родственникам, подъезд охраняют сотрудники полиции.К тушению пожара были привлечены 42 сотрудника и 8 единиц техники Департамента по ЧС области, также сотрудники больницы скорой медицинской помощи, департамента полиции, АО "КазТрансГаз", АО "КРЭК".

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