Годовалый ребенок и 92-летний мужчина заболели COVID-19 в Павлодарской области

У заболевших наблюдалось повышение температуры тела, кашель, слабость, недомогание, снижение аппетита, одышка.

По состоянию на 12 июня 2020 года в Павлодарской области зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами, сообщает zakon.kz.

COVID-19 выявлен у двенадцати женщин 1954г.р., 1957г.р., 1959г.р., 1969 г.р., 1972 г.р., 1975г.р., 1976 г.р., 1977г.р., 1983г.р., 1988г.р., 1960г.р., 1961г.р., трех девочек 2001г.р., 2011г.р., 2019г.р., пятнадцати мужчин 1928г.р., 1946г.р., 1952г.р., 1973г.р., 1979г.р., 1980г.р., 1983г.р., 1985г.р., 1988г.р., 1989г.р., 1993г.р., 1995г.р., 1996г.р. 1998г.р., 1999г.р. и у пятерых мальчиков 2001, 2003, 2005, 2008, 2010 г.р., - сообщили в министерстве здравоохранения.

31 заболевших - жители Павлодара, пос.Ленинский и с.Кенжеколь, двое – Экибастуза и двое – Щербактинского района. Несколько человек являются членами одной семьи.

У заболевших наблюдалось повышение температуры тела, кашель, слабость, недомогание, снижение аппетита, одышка.

12-летнему мальчику был поставлен диагноз - уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты. 51-летняя женщина прилетела из Алматы. При ухудшении здоровья прошла ПЦР-обследование. Результат положительный. 92-летнему пациенту был выставлен диагноз внебольничная пневмония. Пожилой мужчина несколько лет состоит на учете с артериальной гипертензией, дисциркуляторной энцефалопатией, церебральным атеросклерозом, является инвалидом 2 группы, - сообщили в ведомстве.

Десять из заболевших являются контактными с ранее подтвержденными случаями КВИ.

Пациенты госпитализированы в инфекционные стационары Павлодара и Экибастуза, состояние удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.

Круг контактных лиц установлен. Проведена заключительная дезинфекция в очагах. Противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются.

По состоянию на 12 июня, в Павлодарской области зарегистрировано 333 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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