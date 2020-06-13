Мужчина пытался себя поджечь в Шымкенте 

Попытку самоподжога предотвратили полицейские.

В Шымкенте 32-летний мужчина облил себя бензином и хотел поджечь, сообщает zakon.kz.

8 июня в Управление полиции Енбекшинского района поступило сообщение о том, что перед зданием “Областного противотуберкулезного диспансера”, расположенного по улице Жибек жолы, мужчина облил себя бензином и хочет поджечь, - сообщили в полиции.

Оперативно прибывшие на место происшествия участковые инспектора полиции и сотрудники Полка патрульной полиции, путем переговоров, своевременно спасли жизнь мужчине.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 105 УК РК “Доведение до самоубийства”.

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