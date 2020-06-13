Режим военного положения из-за COVID-19 ввели в одном из районов Пекина

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" временно закрыли после того, как в результате эпидемиологического расследования обнаружили коронавирус.

Режим военного положения ввели в районе Фэнтай на юге Пекина после того, как на расположенном там оптовом рынке был обнаружен COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил заместитель главы парткома района Чу Цзюньвэй на пресс-конференции в субботу.

Режим военного положения введен в районе Фэнтай, создан оперативный штаб, - заявил Чу Цзюньвэй.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади", расположенный в районе Фэнтай, в субботу временно закрыли после того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося обнаружили коронавирус. Руководство рынка распорядилось провести тестирование на COVID-19 у всех работников, общее число которых достигает порядка десяти тысяч человек.

В Пекине в четверг впервые за почти два месяца был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал, но посещал рынок "Синьфади".

В пятницу власти сообщили еще о двух зараженных мужчинах, которые работают в Китайском центре исследования мясной продукции и проживают в районе Фэнтай, один из них ездил в город Циндао в последние две недели, второй никуда из Пекина не выезжал. После того, как у них подтвердился коронавирус, власти провели тщательное эпидемиологическое расследование, в результате которого и проверили рынок.

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