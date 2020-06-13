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Гонки на большой скорости устроили в Туркестане 

Гонщиков привлекли к ответственности.

Фото : кадр из видео13 июня 2020, 10:55

В социальных сетях появилась видеозапись, где на одной из улиц Туркестана две автомашины BMW устроили гонки на большой скорости, сообщает zakon.kz.

Гонщиков привлекли к ответственности. Автомашины водворены на штрафстоянку

В ходе проверки стражи порядка установили водителей двух автомашин, в отношении которых составили административные протокола по ст. 595 ч. 1 КоАП РК “Нарушение правил маневрирования” и ст. 606 КоАП РК “Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки”. Автомашины водворены на штрафстоянку, -сообщили в полиции.


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