Угрожали пистолетом. В Актобе похитили мужчину

У него требовали 1 млн тенге.

В Актобе похитили мужчину, но ему удалось сбежать, сообщает zakon.kz.

4 июня в Департамент полиции Актюбинской области обратился 28-летний актюбинец с заявлением, о том, что на кануне вечером он был похищен неизвестными лицами и незаконно удерживался в одной из квартир по ул.Бр.Жубановых, с целью вымогательства, - сообщили в полиции.

На место выехала следственно-оперативная группа, которой были задержаны трое мужчин и одна девушка, у задержанных был изъят травматический пистолет "ОСА", так же при осмотре автомашины Mercedes-Benz, принадлежащий одному из задержанных, был изъят нож кустарного производства и травматический пистолет.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия на кануне вечером, когда он со своим братом находились в старой части города к ним подъехали подозреваемые на двух автомашинах и под угрозой применения оружия, посадили в автомашину и увезли на съемную квартиру. В указанной квартире с применением насилия требовали у потерпевшего 1 млн тенге. Под утро потерпевший воспользовавшись, что похитители спят, взял со стола ключи от автомашины похитителей, выпрыгнув с балкона третьего этажа приехал в полицию.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 125 УК РК "Похищение человека". Назначены ряд экспертиз.

Трое похитителей задержаны в порядке ст.128 УПК РК и водворены в ИВС УП г.Актобе







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