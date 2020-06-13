Подросток перебрал с алкоголем и попал в больницу в Нур-Султане 

Ему стало плохо после того, как они выпили 0,5 литров водки на двоих.

В Ну-Султане 15-летний подросток оказался в больнице столицы после изрядной дозы выпитого алкоголя, сообщает zakon.kz.

Приобретя в магазине бутылку водки, подростки, устроившись на бетонных блоках по проспекту Сарыарка, начали распивать спиртное. Один из несовершеннолетних перебрал с крепким алкоголем и в итоге оказался в больнице. 15-летнему подростку стало плохо после того, как они выпили 0,5 литров водки на двоих, - сообщили в полиции.

По данному факту инспекторами были установлены и опрошены несовершеннолетние подростки, с которыми была проведена профилактическая беседа. В отношении законных представителей несовершеннолетних наложены штрафы в размере 5 МРП по статье 440 КРКоАП РК.

В ходе выяснения обстоятельств, инспекторами полиции по делам несовершеннолетних в присутствии родителей подростки пояснили, что спиртное они приобрели в магазине для совместного распития.

В отношении владельца магазина, допустившего продажу алкоголя подросткам, составлен протокол по статье 200 ч. 1 КРКоАП (реализация алкогольной продукции лица, не достигшим 21 года). Собранный материал направлен на рассмотрение Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана, - сообщили в полиции.

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