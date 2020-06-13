Полицейские Павлодара ликвидировали бордель и возбудили дело за нарушение карантина

У работников комплекса изъяты денежные средства и сотовые телефоны.

Полицейские Павлодара установили, что в одной из гостиниц города организован притон с проститутками, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В первый день проведения ОПМ “STOP–трафик” полицейские установили факт сводничества.

В гостиничном комплексе, расположенного по проспекту Назарбаева, задержаны администратор и охранник данного заведения, которые организовали притон для занятия проституцией и сводничеством, – рассказал сотрудник Управления криминальной полиции Асхат Абетжанов.

У работников комплекса изъяты денежные средства и сотовые телефоны.

По данному факту проводится проверка, предполагающая ответственность за организацию или содержание притонов для занятия проституцией и сводничества, – пояснил Абетжанов.

Кроме этого, в отношении администратора возбуждено административное производство по ст. 462 КРКоАП “Нарушения режима карантина и невыполнение требований, установленных при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий“, которая предоставила группе молодых людей помещения сауны после 23:00 часов.

За данное нарушение материал передан по компетенции в СЭС Павлодарской области.

Также, в указанном комплексе задержаны две девушки, оказывающие интимные услуги. В отношении них возбуждены административные производства по статье 449 КРКоАП, девушки взяты на учет по категории “Проститутка”.

В полиции отметили, что проведены и целенаправленные мероприятия в местах концентрации иностранных граждан (рынки, стройки) с целью выявления лиц, подвергшихся похищению, либо принудительному труду.

Три дня сотрудники правоохранительных органов планируют проводить рейды по увеселительным заведениям, банным комплексам, саунам, гостиницам, сдающимся в аренду квартирам, крестьянским, фермерским хозяйствах и строительным объектам, выявляя факты торговли людьми, трудового и даже сексуального рабства.

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