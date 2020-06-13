В Алматы севернее проспекта Рыскулова на 2 суток отключат холодную воду

По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.

С 15 по 17 июня будут отключены от холодного водоснабжения несколько городских массивов, расположенных в Турксибском районе севернее проспекта Рыскулова, сообщает zakon.kz.

В период с 0:00 часов 15 июня до 0:00 часов 17 июня подачу холодной воды приостановят в микрорайоны "Айша биби", "Атырау", "Кайрат", "Нуршашкан", а также жилым домам и иным зданиям в контурах улиц Рыскулова - Герцена - Хмельницкого - Айтыкова - Шемякина и Хмельницкого - Гете - Бекмаханова - Майлина, - говорится в сообщении ГКП "Алматы су".

В это же время возможно понижение давления в водопроводных сетях микрорайона "Кулагер", в районе аэропорта, на улице Омарова, а также в контуре улиц Айтмаутова - Суюнбая - Осипенко (железнодорожная ветка Алматы) - Бурундайская.

По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.

Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся в рамках проведения второго этапа работ по переключению водоводов, вынесенных за пределы территории строительства транспортной развязки на Кульджинском тракте.

ГКП "Алматы су" просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Телефон для справок: 274-66-66.





Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!