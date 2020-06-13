Токаев пожелал скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции Бекболату Тлеухану
Президент также призывал граждан быть внимательными к карантинным требованиям.
Фото : 24kz13 июня 2020, 12:45
Президент РК Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления Бекболат Тлеухану, сообщает zakon.kz.
Желаю скорейшего выздоровления известному общественному деятелю, ветерану казахского национального искусства Бекболату Тлеухану. Призываю всех граждан остерегаться этой болезни и быть внимательными к карантинным требованиям, - написал Президент в twitter.
Белгілі қоғам қайраткері, қазақтың ұлттық өнерінің майталманы Бекболат Тілеуханға індеттен тезірек сауығып шығуын тілеймін. Барлық азаматтарды дерттен сақтанып, карантин талаптарына мұқият болуға шақырамын.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 13, 2020
Ранее сообщалось, что депутат Мажилиса Бекболат Тлеухан заразился коронавирусом.
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