Токаев пожелал скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции Бекболату Тлеухану

Президент также призывал граждан быть внимательными к карантинным требованиям.

Фото : 24kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления Бекболат Тлеухану, сообщает zakon.kz. Желаю скорейшего выздоровления известному общественному деятелю, ветерану казахского национального искусства Бекболату Тлеухану. Призываю всех граждан остерегаться этой болезни и быть внимательными к карантинным требованиям, - написал Президент в twitter. Белгілі қоғам қайраткері, қазақтың ұлттық өнерінің майталманы Бекболат Тілеуханға індеттен тезірек сауығып шығуын тілеймін. Барлық азаматтарды дерттен сақтанып, карантин талаптарына мұқият болуға шақырамын. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 13, 2020 Ранее сообщалось, что депутат Мажилиса Бекболат Тлеухан заразился коронавирусом.

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