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Токаев пожелал скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции Бекболату Тлеухану

Президент также призывал граждан быть внимательными к карантинным требованиям.

Фото : 24kz13 июня 2020, 12:45

Президент РК Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления Бекболат Тлеухану, сообщает zakon.kz.

Желаю скорейшего выздоровления известному общественному деятелю, ветерану казахского национального искусства Бекболату Тлеухану. Призываю всех граждан остерегаться этой болезни и быть внимательными к карантинным требованиям, - написал Президент в twitter.


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