Нефтегазохимические проекты обеспечат природным газом в Казахстане

В рамках реализации Закона утверждены Правила формирования перечня инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции.

В Казахстане внесены поправки в Закон, позволяющие обеспечить природным газом нефтегазохимические проекты, сообщает zakon.kz.





На сегодняшний день в Казахстане планируется реализация ряда проектов по производству нефтегазохимической продукции с использованием сырья – газа. Однако ранее не был установлен механизм обеспечения газом данных проектов, сообщает пресс-служба МЭ РК.

Министерством на постоянной основе ведется системная работа по переходу от сырьевой направленности нефтегазовой отрасли к созданию нефтегазохимических производств, выпускающих продукцию c высокой добавленной стоимостью.

Природный газ является ценнейшим сырьем для газохимии. Увеличение степени извлечения и эффективное использование всех ценных компонентов газа дает жизнь целым классам новых химических материалов.

Необходимо отметить, что продукция газохимии является ценным экспортным товаром, торговать которым выгоднее нежели просто газом. После четырех-пяти стадий переработки газа (к примеру, газ→этан→этилен→полиэтилен→изделия из полиэтилена) стоимость конечной продукции возрастает примерно в 5-6 раз.



Одним из ключевых вопросов является обеспечение сырьем.



С целью решения данного вопроса были внесены поправки в Закон "О газе и газоснабжении" (Закон от 30.12.2019 года №297-VIЗРК"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования, газа и газоснабжения").

В рамках реализации Закона приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года №165 утверждены Правила формирования перечня инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции.



В Правилах предусмотрен механизм оценки эффективности инвестиционных проектов с точки зрения государства.



Согласно механизму проекты будут оцениваться по бальной системе на основе критериев, характеризующих их преимущества на базе макроэкономических, социальных, экологических и технических показателей.



Производство базовой газохимической продукции с высокой добавленной стоимостью послужит прочной основой для развития глубокой переработки в нефтегазовой отрасли, что соответствует нашей стратегии технологического развития.

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