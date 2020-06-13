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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тыс.

За сутки выявили 8 706 зараженных.

Фото : ТАСС13 июня 2020, 14:07

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 706, общее количество заразившихся достигло 520 129 человек, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в субботу.

Согласно данным, суточный рост составил 1,7% против 1,8% днем ранее.

Число выписанных за сутки пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, составило 5 271, общее количество выздоровевших достигло 274 641.

Согласно данным штаба, выздоровевшие составляют уже почти 53% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.


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