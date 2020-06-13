Предприниматели Семея поддержали ограничительные меры из-за вспышки коронавируса

В Восточном Казахстане по состоянию на 12 июня зарегистрировано 234 подтвержденных случая коронавируса с симптомами.

Аким ВКО Даниал Ахметов встретился в режиме онлайн с предпринимателями города Семей. Совместно были обсуждены предложения главного санитарного врача области по усилению ограничительных мер в городе в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщает zakon.kz.

Все предложения одобрены общественностью и сегодня опубликовано очередное Постановление главного санитарного врача области №14 от 12.06.2020 года.

В ходе совещания глава региона отметил неудовлетворительную работу по информированию населения Семея об угрозе распространения коронавируса.

Даниал Ахметов поручил наладить ежедневное широкое информирование жителей города о санитарно-эпидемиологической ситуации.

Необходимо отметить, что в Восточном Казахстане по состоянию на 12 июня зарегистрировано 234 подтвержденных случая коронавируса с симптомами. При этом больше всего заразившихся в Семее, а именно 155 человек. Только за последние 10 дней там зарегистрировано 56 случаев. Уровень прироста заболеваемости по области в течение последней недели составил 4,1%.

Таким образом, эпидемиологическая ситуация в городе Семей остается самой сложной по области. По данным анализа заболеваемости на город Семей приходится 70% всех случаев.

Здесь регистрируются множественные случаи заражения из одного очага. По словам главного санитарного врача области Марата Исмаилова, всего в 27 домашних очагах заболело 82 человека, в том числе в одном очаге 12 человек, по 4 случая в пяти очагах, по 3 случая в шести очагах, по 2 случая в шестнадцати очагах.

При этом, растет количество бессимптомных носителей вируса, при контакте с которыми передается коронавирус. На сегодняшний день в Семее зарегистрировано 103 бессимптомных носителя. На предприятиях города также имеются случаи массовых заражений. К примеру, в кожно-венерологическом диспансере Семея зарегистрировано 37 случаев, среди работников ТОО "Казполиграф" - 27, а также, 15 случаев среди контактных связанных родственными отношениями.

По мнению, главного санитарного врача причина ежедневного роста количества заболевших кроется в несоблюдении элементарных норм и требований санитарно-эпидемиологической безопасности, и дистанции.

В связи с этим, сегодня подписано Постановление главного санитарного врача ВКО по сохранению ограничительных мероприятий на территории региона и усилению мер в Семее.

В целом, на контроле остается 151 очаг инфекции по области с 1512 контактными лицами, из них 716 отнесены к близким контактам, 796 к потенциальным. Все 1512 лиц найдены и изолированы, в т.ч. 26 в карантинные стационары, 1486 на домашней самоизоляции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!