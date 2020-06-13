Кому нужно носить маски, рассказал Елжан Биртанов

5 июня ВОЗ выпустила обновленные рекомендации касательно использования масок для различных групп населения.

Глава Минздрава РК Елжан Биртанов на своей странице в Facebook перечислил группы людей, которым необходимо носить маски, сообщает zakon.kz.

Сейчас началось время каникул школьников и студентов. К сожалению, любой ребенок, школьник или студент может быть переносчиком инфекции. Погуляв с друзьями, они могут заразиться, стать незаметными переносчиками COVID-19, а дома находятся родители, родственники старшего возраста, они более уязвимы, тяжело переносят данную болезнь. Это может привести к необратимым последствиям, - написал Елжан Биртанов.

По его словам, 5 июня ВОЗ выпустила обновленные рекомендации касательно использования масок для различных групп населения.

Обязательной мерой предотвращения распространения COVID-19 остается соблюдение социального дистанцирования (минимум - 1 метр).

Маски рекомендуется носить медицинским работникам, людям с симптомами респираторных заболеваний, лицам из уязвимых групп населения, а также всем группам населения при невозможности соблюдения дистанции, равной 1 метру. Вместе с тем ВОЗ продолжает рекомендовать людям, даже со слабыми симптомами COVID-19, носить медицинские маски (и обращаться за медицинской помощью), - подчеркнул Биртанов.

Кроме того, он опроверг распространенную в некоторых СМИ информацию с "мнением ВОЗ" о том, что пандемии нет.

Ошибочно мнение, что ВОЗ заявил о том, что пандемии нет, речь идет о бессимптомных пациентах, которые мало распространяют COVID-19 и практически не передают его другим людям.

В этом контексте они рекомендуют носить маски только людям с симптомами, старикам, имеющим другие заболевания, и когда нет возможности соблюдать дистанцию в 1 метр. Вывод: если мы будем соблюдать личный карантин, то это обезопасит вашу семью, родных, друзей и коллег, город и страну. Мы сможем быстрее общими усилиями вернуться к привычному образу жизни, к любимому делу и работе, сможем встречаться с родными и близкими, свободно передвигаться и путешествовать, - объяснил глава ведомства.

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