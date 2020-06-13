Ракету Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink запустили в США

В этот раз на эллиптическую земную орбиту будут выведены 58 спутников Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 58 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска, сообщает zakon.kz.

Старт ракеты был дан в расчетные 5.21 по времени Восточного побережья США (15.21 нрст) с космодрома на мысе Канаверал. Это девятая партия спутников Starlink, выводимая на орбиту, и третий полет для первой ступени Falcon 9, которая должна вновь совершить посадку на плавучую баржу в Атлантике вскоре после запуска.

В этот раз на эллиптическую земную орбиту будут выведены 58 спутников Starlink. По технологии SpaceX, приблизительно через 26 минут после старта спутники будут доставлены на промежуточную орбиту высотой до 367 километров. Затем на собственной тяге они поднимаются на более высокую орбиту для тестирования и после этого переходят на рабочую орбиту на высоте около 550 километров.

Помимо запуска аппаратов созвездия Starlink, Falcon 9 осуществляет в субботу запуск трех спутников зондирования Земли для компании Planet. Они будут выведены на орбиту до отделения аппаратов Starlink.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников - вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов.

Предыдущий запуск группы спутников Starlink состоялся 3 июня. Это был восьмой запуск по программе Starlink. Планируется, что десятая партия спутников Starlink будет запущена в конце июня.

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