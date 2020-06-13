В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Ожидается сильная жара и мощный ветер.
"РГП Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Акмолинской, Актюбинской и Туркестанской областях, передает zakon.kz.
14 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
г. Нур-Султан: 14 июня ожидается гроза, град, ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с.
г. Кокшетау: 14 июня ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.
Днем 14 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара 41 градуса.
Ночью и утром 14 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с.
г. Костанай: 14 июня ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 18 м/с.
Днем 14 июня в Мангистауской области на юге сохранится сильная жара 42 градуса.
Днем 14 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем местами 15-20 м/с.
г. Актобе; днем 14 июня ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 16 м/с.
Днем 14 июня на западе Туркестанской области ожидается сильная жара 40 градусов.
г. Туркестан: днем 14 июня ожидается сильная жара 40 градусов.
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