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В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ожидается сильная жара и мощный ветер.

Фото : Pixabay13 июня 2020, 17:09

"РГП Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Акмолинской, Актюбинской и Туркестанской областях, передает zakon.kz.

14 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

г. Нур-Султан: 14 июня ожидается гроза, град, ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с.

г. Кокшетау: 14 июня ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем 14 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара 41 градуса.

Ночью и утром 14 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с.

г. Костанай: 14 июня ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 18 м/с.

Днем 14 июня в Мангистауской области на юге сохранится сильная жара 42 градуса.

Днем 14 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем местами 15-20 м/с.

г. Актобе; днем 14 июня ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 16 м/с.

Днем 14 июня на западе Туркестанской области ожидается сильная жара 40 градусов.

г. Туркестан: днем 14 июня ожидается сильная жара 40 градусов.


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