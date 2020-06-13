Состояние бессимптомных носителей КВИ будут отслеживать онлайн в Нур-Султане

Всего в Нур-Султане зафиксировано 2644 случаев заражения коронавирусом.

Медработники Нур-Султана в режиме онлайн будут отслеживать здоровье, и консультировать по всем вопросам бессимптомных носителей коронавируса. Ранее сообщалось, что бессимптомные носители должны находиться на домашнем карантине. Аким столицы Алтай Кульгинов провел онлайн-встречу с главврачами всех городских и частных поликлиник, руководителями стационаров, анализ-центров и главным санврачом города, передает zakon.kz.

Сейчас поступает много обращений, в том числе через центр iKomek от наших горожан, тех, кто находится на домашнем карантине, у кого проявляются симптомы. Работать нужно с каждым пациентом. В этом немалую помощь оказывает разработанное нами приложение Е-карантин. Но есть ряд нареканий. Больше всего жалоб поступает на поликлинику №6, 10 и на "Центр Семейного Здоровья "Шипагер". Врачам необходимо через Zoom в режиме онлайн проводить встречи с бессимптомными носителями коронавируса: отвечать на вопросы, следить за состоянием здоровья, также за тем, чтобы пациенты придерживались самоизоляции. Также для обратной связи с пациентами можно использовать другие каналы связи. В случае проявления симптомов необходимо госпитализировать. Вирус никуда не ушел, необходимо строго соблюдать жесткие санитарные нормы. Необходимо быть готовыми к новой волне, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Медучреждения столицы в полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, на территории всех стационаров установлены дезинфицирующие тоннели, также в поликлиниках установлены тепловизоры , - которые позволяют бесконтактно измерять температуру всех входящих людей в здание. По поручению акима столицы Алтая Кульгинова будет увеличено количество дезинфицирующих тоннелей и тепловизоров на территории поликлиник и больниц.

Всего в Нур-Султане зафиксировано 2644 случаев заражения коронавирусом, на 13 июня 1893 пациента (70%) выздоровели. В стационарах находятся свыше 700 человек, у половины из них также подтвержден диагноз пневмония. Коронавирус не проходит для пациентов бесследно. Инфекция поражает не только легкие - появляются очаги в виде фиброза ткани - но также может поразить печень, почки, сердце, и мозг.

Как отметила руководитель общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, необходимо строго соблюдать жесткие саннормы: "медработники уже который месяц работают в усиленном режиме. Горожане должны помочь не только себе, но и врачам. Халатное отношение никому не должно стоить здоровья. Несоблюдение саннорм может привести к переполненности больниц города, а это может означать, что врачи не каждому пациенту смогут оказать своевременную помощь. В их числе могут оказаться ваши близкие. К особо опасной инфекции, перед которой не могут устоять даже самые здоровые и молодые люди, нужно относиться со всей осторожностью".

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