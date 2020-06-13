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Пожар на атомной подлодке во Франции тушили 14 часов

Возгорание произошло во время ремонтных работ. К его ликвидации привлекли около 250 человек.

Фото : Prefecture maritime de la Mediterranee13 июня 2020, 17:44

Во французском Тулоне спустя 14 часов потушили возгорание на атомной подводной лодке Perle, передает zakon.kz.

Этой ночью пожар на борту подводной лодки Perle был потушен в 00:50, спустя более 14 часов борьбы. В ней участвовали 100 гражданских и военных пожарных, им оказывали помощь около 150 человек. Спасибо всем. Сегодня утром я отправляюсь в Тулон, - написала в Twitter министр обороны Флоранс Парли.

Возгорание в носовой части подлодки произошел во время ремонтных работ накануне. Пострадавших в результате пожара нет.

В момент пожара на подлодке не было ядерного топлива.


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