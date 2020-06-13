В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

Заразились советник Зеленского и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на "Страна.ua".

По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На днях они были на переговорах в Париже и встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.

Диагноз по обоим стал известен вчера вечером, - говорится в источнике.

Ранее Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что инфекция — "это не чума".

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