В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
Заразились советник Зеленского и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Фото : Facebook/ Офис президента13 июня 2020, 18:14
В офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на "Страна.ua".
По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На днях они были на переговорах в Париже и встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.
Диагноз по обоим стал известен вчера вечером, - говорится в источнике.
Ранее Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что инфекция — "это не чума".
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