В Павлодарской области лесной пожар охватил 100 гектаров природного резервата
На тушении задействованы вертолет, пять пожарных машин и два трактора.
На территории государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" распространяется лесной пожар, передает zakon.kz.
Согласно информации Комитета лесного хозяйства и животного мира? 13 июня 2020 года в 12 часов 55 минут на территории Галкинского лесничества Шалдайского филиала государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" в Павлодарской области обнаружен лесной пожар.
В настоящее время силами Резервата и РГКП "Казавиалесоохрана" ведется работы по тушению лесного пожара.
На тушении лесного пожара задействованы: вертолет МИ-2 с личным составам в количестве 6 человек (десантники РГКП "Казавиалесоохрана"), 5 пожарных машин, 2 трактора с противопожарным оборудованием (Резервата) и
2 легковые автомашины.
Информация о количестве задействованных на тушение лесного пожара уточняется.
Причина пожара – от грозового разряда.
Направление ветра юго-западный 10 м/с, на момент обнаружения пожара температура воздуха составила +34 С.
Ориентировочная площадь пожара 100 га (лесные культуры). В настоящий момент ведется тушение пожара.
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