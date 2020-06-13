В Павлодарской области лесной пожар охватил 100 гектаров природного резервата

На тушении задействованы вертолет, пять пожарных машин и два трактора.

На территории государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" распространяется лесной пожар, передает zakon.kz.

Согласно информации Комитета лесного хозяйства и животного мира? 13 июня 2020 года в 12 часов 55 минут на территории Галкинского лесничества Шалдайского филиала государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" в Павлодарской области обнаружен лесной пожар.

В настоящее время силами Резервата и РГКП "Казавиалесоохрана" ведется работы по тушению лесного пожара.

На тушении лесного пожара задействованы: вертолет МИ-2 с личным составам в количестве 6 человек (десантники РГКП "Казавиалесоохрана"), 5 пожарных машин, 2 трактора с противопожарным оборудованием (Резервата) и

2 легковые автомашины.

Информация о количестве задействованных на тушение лесного пожара уточняется.

Причина пожара – от грозового разряда.

Направление ветра юго-западный 10 м/с, на момент обнаружения пожара температура воздуха составила +34 С.

Ориентировочная площадь пожара 100 га (лесные культуры). В настоящий момент ведется тушение пожара.

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