В СКО усиливают ограничительные меры

Откладывается открытие фуд-кортов, развлекательных центров кинотеатров, детских оздоровительных лагерей и пришкольных лагерей.

C 15 июня ограничительные меры усиливают в Северо-Казахстанской области, передает zakon.kz.

Согласно постановлению главгоссанврача региона, в СКО распространяются следующие меры:

Ограничивается деятельность общественного транспорта внутри населенных пунктов с режимом работы с 06:30 до 21:30 часов. Количество перевозимых людей в автобусе не должно превышать количество посадочных мест. Допуск пассажиров в автобусы осуществляется только в масках.

Приостанавливается деятельность ночных клубов, караоке, бильярдных, компьютерных клубов, боулинг-центров, фитнес- и тренажерных залов.

Откладывается открытие фуд-кортов, развлекательных центров кинотеатров, детских оздоровительных лагерей и пришкольных лагерей.

Объекты общественного питания будут работать с 10 до 22 часов. Доставка – без ограничений по времени.

Режим работы объектов торговли продовольственными и непродовольственными товарами ограничат до 20:00 часов.

Не менее 80% сотрудников государственных органов, национальных компаний, других офисов при штатном расписании более 30 человек должны быть переведены на дистанционную форму работы.

ЦОНы будут работать преимущественно в онлайн-формате.

Детские сады переводят на режим работы по принципу дежурных групп.

Запрещено проведение массовых, торжественных, памятных и поминальных мероприятий.

Запрещена деятельность кальянных, ограничена - религиозных объектов.

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