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В Китае взорвался бензовоз - 112 человек пострадали

Взрывная волна повредила находящиеся поблизости жилые дома и предприятие.

Фото : Кадр из видео13 июня 2020, 19:36

В районе города Тайчжоу на востоке КНР (провинция Чжэцзян) взорвался бензовоз, девять человек погибли, передает zakon.kz со ссылкой на CCTV Asia Pacific.

Также пострадали 112 человек. Взрыв произошел на скоростном шоссе. Бензовоз взорвался после столкновения с впереди стоящим автомобилем.

В результате взрыва некоторые авто отлетели в сторону на несколько метров. Взрывная волна повредила находящиеся поблизости жилые дома и одно предприятие.


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