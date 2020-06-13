По ее словам, угрозой безопасности в Соединенных Штатах являются не столько преступления, сколько неспособность государственных институтов заниматься вопросами здравоохранения, образования, решить проблему насилия и другие проблемы.

Американская правозащитница, в прошлом одна из лидеров движения за права чернокожих Анджела Дэвис сравнила ситуацию в США с революцией, передает zakon.kz со ссылкой на Truthout.

По ее словам, угрозой безопасности в Соединенных Штатах являются не столько преступления, сколько неспособность государственных институтов заниматься вопросами здравоохранения, образования, решить проблему насилия и другие проблемы.

Речь идет о пересмотре будущего, которое мы хотим, социального будущего, экономического будущего, политического будущего. Речь идет о революции, - заявила Дэвис.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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