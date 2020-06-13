На 36 млн тенге оштрафовали в Нур-Султане за несанкционированный вывоз мусора

Ранее аким столицы Алтай Кульгинов сделал замечание экологической полиции и районным акимам, поручил не допустить незаконного выброса строймусора и определить место для вывоза стройотходов.

В столице сотрудниками отдела природоохранной полиции проводятся рейды по выявлению фактов несанкционированного вывоза мусора на окраины. Предприятия и горожане, которые вывозят строительный мусор за город привлекаются к административной ответственности (штраф в размере 55 560 тенге). Так, с начала 2020 года за нарушение правил благоустройства к адмответственности привлечено свыше 2 тыс правонарушителей (стройкомпаний, КСК,ТОО и т.д) на сумму 36 млн тенге, передает zakon.kz.

Мы сейчас проводим работе по борьбе с несанкционированными свалками. Сейчас находимся за новым вокзалом «Нурлы Жол». Здесь есть котлован большой. Видим, что некоторые стройкомпаний и люди, которые делают ремонт в своих квартирах, незаконно вывозят сюда свой мусор в ночное время суток. Мы принимаем меры. Есть экологическая полиция, которая за этим следит. Они эту работу проводят усиленно. Сейчас начался строительный сезон, факты незаконного вывоза увеличились. Согласно закону они должны отвозить строймусор на специализированный экополигон. Он находится по ул. Шоссе Алаш по Павлодарской трассе. Строймусор они должны вывозить туда, где это все перерабатывается. Необходимо прививать культуру чистоты, - отметил замакима столицы Алтынбек Кайсагалиев.

Ранее аким столицы Алтай Кульгинов сделал замечание экологической полиции и районным акимам, поручил не допустить незаконного выброса строймусора и определить место для вывоза стройотходов.

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