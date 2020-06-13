Махамбет Досмухамбетов: Сохранения рабочих мест находится на постоянном контроле 

Руководством страны были своевременно приняты и реализованы меры по поддержке бизнеса и развития экономики в условиях кризиса.

Руководители крупных компаний и организаций, работающих на территории региона, доложили акиму Атырауской области Махамбету Досмухамбетову о социальной ответственности предприятий. Экономическая ситуация, сложившаяся в разгар пандемии, вызывает озабоченность по поводу сохранения рабочих мест на крупных предприятиях, сообщили в службе коммуникаций Атырауской области, передает zakon.kz.

На совещание были приглашены представители руководств крупных компаний-участников СЭЗ, определяющие динамику развития экономики региона, такие как "Тенгизшевройл", NCOC, "Эмбамунайгаз", АНПЗ, с целью обсудить дальнейшие планы развития данных предприятий.

Как отметил глава региона, ситуация с коронавирусной инфекцией вызвала ряд сложностей и проблемных моментов в деятельности компаний, что, в свою очередь, могло повлиять и на финасовое положение сотрудников. Руководством страны были своевременно приняты и реализованы меры по поддержке бизнеса и развития экономики в условиях кризиса. Вместе с тем, Президентом Республики Казахстан, Правительством РК в ходе обращений, встреч с представителями бизнеса и предприятий были поставлены задачи, направленные на поддержку социальной стабильности в коллективах, а именно сохранение рабочих мест и своевременную выплату заработной платы.

Все проводимые работы по противодействию короновирусной инфекции направлены на безопасность населения. Несоблюдение санитарных мер может привести к возврату карантинных органичений на территории области. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы не допустить это, так как могут возникнуть сложности как для населения, так и для предприятий,- подчеркнул Махамбет Досмухамбетов.

Мы готовы оказать практическую и теоретическую помощь для компаний и предприятий. В свою очередь, компании должны действовать согласно алгоритму, соблюдать санитарные нормы и безопасность работников,- сказал главный государственный санитарный врач Атырауской области Амантай Жумагалиев.

В завершении совещания глава региона призвал руководителей компаний и предприятий быть ответственными в сложившейся ситуации и с пониманием относиться к необходимым санитарным требованиям.

Мы должны держать на контроле вопросы санитарной безопасности на производстве. Уделять особое внимание охране здоровья и безопасности труда. Вопросы безработицы на производстве должны строго отслеживаться, так как это напрямую влияет и на экономику региона,- отметил Махамбет Досмухамбетов.

Стоит напомнить, что в конце марта руководством области была организована встреча с предприятиями, бизнес-сообществом по вопросу сохранения рабочих мест и социальным выплатам. По итогам встречи были подписаны соответствующие меморандумы между акиматом и компаниями области.

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