Количество погибших от коронавируса казахстанцев увеличилось до 72
Летальные исходы зафиксированы в Шымкенте и ЗКО.
Фото : Управздрав Туркестанской области13 июня 2020, 20:58
В Казахстане зарегистрированы два случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Смерти зафиксированы:
в городе Шымкент - пациент 1944 года рождения,
в Западно-Казахстанской области - пациент 1938 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении МВК по нераспространению коронавируса.
Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 72 человек.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027447-fc27317d0ff27eae15c2e2002622bf72
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...