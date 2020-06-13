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Количество погибших от коронавируса казахстанцев увеличилось до 72

Летальные исходы зафиксированы в Шымкенте и ЗКО.

Фото : Управздрав Туркестанской области13 июня 2020, 20:58

В Казахстане зарегистрированы два случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Смерти зафиксированы:

в городе Шымкент - пациент 1944 года рождения,

в Западно-Казахстанской области - пациент 1938 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении МВК по нераспространению коронавируса.

Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 72 человек.


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