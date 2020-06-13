Еще один казахстанец умер от коронавируса

Всего в стране зафиксировано 73 смерти от болезни.

В Казахстане зарегистрирован еще один случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Смерть зафиксировано в Павлодарской области - пациентка 1942 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении МВК по нераспространению коронавируса.

Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 73 человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!