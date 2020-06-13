Еще один казахстанец умер от коронавируса
Всего в стране зафиксировано 73 смерти от болезни.
Фото : Pixabay13 июня 2020, 21:47
В Казахстане зарегистрирован еще один случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Смерть зафиксировано в Павлодарской области - пациентка 1942 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении МВК по нераспространению коронавируса.
Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 73 человек.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027449-d0a5d3029edadb4e9382f28efe4a9fd1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...