В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией

Футбольные болельщики и сторонники правых политических взглядов прибыли в центр британской столицы.

Футбольные болельщики и правые радикалы проявляют агрессию по отношению к лондонским полицейским и журналистам, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Ранее движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM) планировало провести в субботу, 13 июня, в Лондоне очередной - уже четвертый по счету - митинг, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена. Футбольные болельщики и сторонники правых политических взглядов, тем не менее, прибыли в центр британской столицы.

Улица Уайтхолл, на которой находится резиденция премьера, огорожена с обеих сторон: полицейские, вставшие шеренгой по центру улицы, стали живым щитом. В них со стороны болельщиков и националистов периодически летят бутылки и банки из-под алкогольных напитков. Участники акции по большей части сильно пьяны и проявляют агрессию не только по отношению к стражам порядка, но и по отношению к журналистам: преследуют их, угрожают и пытаются отобрать или разбить камеры или телефоны.

Отдельные стычки с полицией происходят и на Трафальгарской, и на Парламентской площадях. На Парламентской площади демонстранты окружили памятник Уинстону Черчиллю, который в преддверии возможного вандализма со стороны участников BLM, был спрятан в короб.

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