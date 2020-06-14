В Казахстане выздоровели 227 человек от коронавируса

Всего в стране выздоровели – 9 056 человек.

В Казахстане 13 июня 227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Пациентов выписали в следующих регионах:

в городе Нур-Султан – 88,

в городе Алматы - 15,

в Восточно-Казахстанской области – 3,

в Западно-Казахстанской области -14,

в Карагандинско1 области -14,

в Кызылординской области – 17,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 3,

в Северо-Казахстанской области – 1,

в городе Шымкент - 7,

в Актюбинской области - 11,

в Атырауской области - 35,

в Акмолинская области - 2.

Всего в стране выздоровели – 9 056 человек от COVID-19.

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