В Казахстане выздоровели 227 человек от коронавируса
Всего в стране выздоровели – 9 056 человек.
Фото : Управздрав Туркестанской области14 июня 2020, 00:38
В Казахстане 13 июня 227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Пациентов выписали в следующих регионах:
в городе Нур-Султан – 88,
в городе Алматы - 15,
в Восточно-Казахстанской области – 3,
в Западно-Казахстанской области -14,
в Карагандинско1 области -14,
в Кызылординской области – 17,
в Мангистауской области – 17,
в Павлодарской области – 3,
в Северо-Казахстанской области – 1,
в городе Шымкент - 7,
в Актюбинской области - 11,
в Атырауской области - 35,
в Акмолинская области - 2.
Всего в стране выздоровели – 9 056 человек от COVID-19.
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