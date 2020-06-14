Трамп заявил, что США завершают "эру бесконечных войн"

Американский лидер добавил, что Штаты не намерены решать конфликты в зарубежных странах.

США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих. С таким заявлением в субботу выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, обращаясь к выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Каждый из вас начинает свою службу в армии в критически важный момент нашей истории. Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов. Мы завершаем эру бесконечных войн. В этом состоит новый, четкий взгляд на защиту жизненно важных американских интересов, - заявил Трамп.

Разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали, - это не обязанность американских войск. Мы не мировые полицейские, - добавил глава Белого дома.

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