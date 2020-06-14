В Узбекистане за сутки выявили почти 100 новых зараженных COVID-19

Всего в стране с начала эпидемии выявлено 4 966 заболевших.

В Узбекистане за сутки выявлено 97 больных с коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на Podrobno.uz.

По состоянию на 13 июня на 23:00 число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4966. За последние шесть часов было обнаружено 29 новых инфицированных.

Из новых случаев 18 были среди лиц в карантинном центре, 4 – в Каракалпакстане (3 – среди населения, 1 – водитель-дальнобойщик), 6 – водители-дальнобойщики в Сырдарьинской области, 1 – житель Ташкента, который общался с пациентами с коронавирусом в городе, - говорится в сообщении минздрава страны.

В стране от коронавируса выздоровели 3874 человека, скончались - 19. Количество активных случаев заражения составляет 1073.

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