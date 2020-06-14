При протестах в Лондоне пострадали 15 человек
Шестеро пострадавших были доставлены в больницу.
Фото : Кадр из видео14 июня 2020, 02:05
В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 15 человек, в том числе двое сотрудников полиции, передает zakon.kz со ссылкой на службу скорой помощи британской столицы на своей странице в Twitter.
Шестеро пострадавших были доставлены в больницу, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Лондоне происходят столкновения между правыми радикалами, сторонниками движения против расизма и полицейскими.
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