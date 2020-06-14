14 июня в Казахстане пройдут дожди с грозами

В областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части территории Казахстана по прежнему с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на юге и западе РК погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами ожидается усиление ветра, на севере шквал, возможен град, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами – порывы 25 м/с, гроза, шквал, возможен град.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – гроза, град.

В Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской, днем в Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях – гроза.

В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, на западе Туркестанской, на юге Мангистауской, Актюбинской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, Карагандинской, на большей части Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, на западе Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 18°, облачно.

Прогноз погоды на 14 июня.

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