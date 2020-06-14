Очередной запуск японской коммерческой ракеты завершился неудачно

Ракета стартовала успешно, однако через несколько минут после старта развалилась в воздухе.

В Японии завершился неудачей очередной запуск космической ракеты частной компании Interstellar Technologies, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом в субботу, 13 июня, сообщает портал TechCrunch.

Отмечается, что ракета MOMO-5 успешно стартовала со станции в Хоккайдо в 20:15 по местному времени (02:15 нрст), однако уже через минуту развалилась в воздухе. О причинах инцидента ничего не известно.

MOMO-5 — малогабаритная ракета длиной 10 м, ее диаметр составляет 50 см, а масса — одна тонна. Ее запуск откладывался несколько раз с конца 2019 года. Последний раз старт был перенесен на день из-за плохих погодных условий.

27 июля запуск японской коммерческой ракеты MOMO-4 также прошел неудачно, она упала в море. Двигатель ракеты автоматически отключился раньше запланированного времени из-за сбоя в бортовом компьютере.

Три из четырех предыдущих пусков также завершились неудачно из-за различных технических неисправностей, однако в мае прошлого года ракета, как и планировалось, вышла в открытый космос и достигла высоты 113 км.

Стоимость проекта ракет МОМО составляет порядка 445 тыс. долларов. В Interstellar Technologies рассчитывают в перспективе наладить коммерческое производство компактных ракет для запуска на орбиту сверхмалых спутников.

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