Чемпион мира по қазақша күрес Айбек Нугымаров госпитализирован с COVID-19 в Семее

Сразу два директора колледжей Семея оказались в инфекционном отделении больницы с диагнозом COVID-19.

В Семее два директора колледжа заразились коронавирусной инфекцией. Один из заболевших - известный казахстанский спортсмен Айбек Нугымаров, передает zakon.kz.

Об этом сообщили на официальной странице в Instagram акимата города Семей .

Сегодня стало известно, что в Семее с диагнозом COVID 19 оказались в инфекционном отделении больницы сразу два директора колледжей Семея.Один из них - директор колледжа транпорта Семея, трехкратный чемпион мира по қазақша күрес и двукратный победитель турнира "Әлем барысы" Айбек Нугымаров, - написал аким города.

Вторым заразившимся оказался руководитель электротехнического колледжа Азат Сарпеков.

Власти Семея просят горожан быть бдительными и дисциплинированными.

Напомним в Восточном Казахстане карантинные меры продлены до 1 июля.





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