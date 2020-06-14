За прошедшие сутки зарегистрировано 258 случаев COVID-19 в Казахстане

Всего в стране подтверждено 14 496 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрировано 258 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 1,8 %) среди симптомных носителей, из них:

Северо-Казахстанская область - 12 (14,3%), Восточно-Казахстанская область - 18 (7,7%), Карагандинская область - 56 (3,9%), Павлодарская область - 13 (3,9 %), Актюбинская область - 14 (2,8%), Западно-Казахстанская область - 24 (2,6 %), Мангыстауская область - 7 (1,9%), Акмолинская область - 3 (1,6%), Нур-Султан - 39 (1,5%), Жамбылская область - 7 (1,5%), Алматинская область - 7 (1,4%), Костанайская область - 3 (1,4%), Алматы - 31 (1,0%), Шымкент - 10 (0,9%), Туркестанская область - 3 (0,7 %), Атырауская область - 9 (0,7%), Кызылординская область - 2 (0,4%),

Всего в стране подтверждено 14 496 случаев, из них:

в Алматы - 3082,

в Нур-Султане - 2683,

в Карагандинской области - 1475,

в Атырауской области - 1287,

в Шымкенте - 1107,

в ЗКО - 937,

в Актюбинской области - 516,

в Алматинской области - 507,

в Кызылординской области - 493,

в Жамбылской области - 483,

в Туркестанской области - 443,

в Мангистауской области -378,

в Павлодарской области - 346,

в ВКО - 252,

в Костанайской области - 218,

в Акмолинской области - 193,

в СКО - 96.

МВК по нераспространению COVID-19

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