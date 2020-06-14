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Первая казахстанка в истории UFC за три минуты выиграла свой дебютный бой

Таким образом, 23-летняя казахстанка одержала девятую победу в профессиональной карьере и первую - в UFC.

Фото : zakon.kz.14 июня 2020, 08:13

Казахстанская девушка-боец Мария Агапова (8-1) провела свой первый поединок в крупнейшем ММА-промоушне - UFC, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Она выступила на турнире UFC on ESPN 10, который прошел без зрителей в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперницей Агаповой была американка Ханна Сайферс (10-5). Этот поединок закончился победой Марии Агаповой - сабмишеном на исходе третьей минуты.

Изначально Агапова должна была сразиться с бразильянкой Мелиссой Гатто (6-0-2), однако этот бой сорвался. В итоге первой соперницей Марии в UFC стала американка Ханна Сайферс (10-5). Бой в наилегчайшем весе, рассчитанный на три раунда, не продлился всю отведенную дистанцию - он закончился победой казахстанки самбмишеном на отметке 2:42.

Таким образом, 23-летняя казахстанка одержала девятую победу в профессиональной карьере и первую - в UFC. Что касается Сайферс, то она потерпела шестое поражение. Для американки это был уже шестой бой в UFC: теперь ее рекорд в промоушне - 2-4.


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